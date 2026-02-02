映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開記念PV、公開記念メカビジュアル、映画オリジナルのモビルスーツ“TX-ff104 アリュゼウス”、2週目入場者プレゼント情報が公開された。

本作は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の続編。主人公ハサウェイ・ノアの声を務める小野賢章ら主要キャストと、村瀬修功監督をはじめとしたスタッフが再集結する。初週の週末興収は第1章『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』比162%となる8.4億円を突破している。

映画の公開を記念して、ガンズ・アンド・ローゼズによるエンディング主題歌「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」を使用した公開記念PVがガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開。映画オリジナルのモビルスーツ“TX-ff104 アリュゼウス”のシーンも登場する。

“TX-ff104 アリュゼウス”はペーネロペーが制式配備されるまでの間、レーン・エイム用にフライト・フォームでの高速飛行時の練習機として急造された機体。そのため本機はフライト・フォームをメイン形態としている。

公開記念メカビジュアルでは、本作の決戦の舞台オーストラリア、ウルル（エアーズロック）にて、ハサウェイとレーンの激しいモビルスーツ戦が描かれている。

公開2週目となる2月6日からは2週目入場者プレゼントとして、「pablo uchida Design Works」の配布が決定。計16Pのpablo uchida（キャラクターデザイン）による設定原案資料集だ。

さらに、劇場物販情報も新たに公開。2月6日より「アリュゼウス」や「量産型νガンダム」をデザインしたアイテムなどが登場する。

村瀬修功（監督） コメントオープニング・テーマ SZA「Snooze」『ハサウェイ』の作業に入っていた2018年の初め、EDM系に埋もれたサブスクの自動再生に入ってきたThe Weekendという曲で彼女を知った。Calvin Harrisのヴァージョンも気に入って、ヘビーローテーションに。2022年末音楽配信サービスのGlobal Top 50 上位がSZAで埋まり彼女の新しいアルバムが出たことを知る。一番人気はKill Bill だったがSnoozeに惹かれた。若いころ聞いていたBabyfaceが関わっていると知り腑に落ちた。以来、『ハサウェイ』のOPにつながるシーンのイメージはこの曲に浸食されていった。

エンディング・テーマ Guns N’Roses「Sweet Child O’Mine」1988年。仕事にかじりつくための頼りが音楽だけだった頃、この曲に出会った。2018年頃、YouTubeでこの曲のカバーをするセミプロの動画を見た。Paramoreのような構成で女性ボーカルのさわやかなSweet Child O’Mine。そういえば原作『ハサウェイ』の書かれた当時の曲。アニメとの相性の妥協点として国内のアーティストのカバーというのもありか？ というアイディアが浮かんだ。2章の骨格が固まりつつあった2023年春、エンディングの模擬イメージは固定していた。無軌道でピュアに感じるオリジナルこそがふさわしい。可能性はないと思っていた。でも、本当になるとは……。（文＝リアルサウンド編集部）