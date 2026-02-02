バッテリーモノライト HD100

株式会社サンテックは、JINBEIブランドのバッテリー式モノブロックストロボなど、撮影用照明製品を1月28日（木）に発売した。

JINBEIの新製品は独自の4c（4つ爪）マウントを採用しており、別売のディフューズボールやソフトライトボールなどのアクセサリーに対応。「4c Bowensアダプター」を併用することで、ボーエンズマウントのアクセサリーにも対応する。

加えて、8mm径のアンブレラシャフト受け穴を備えたブラケットが付属する。

バッテリーモノライト JINBEI HD100

JINBEIブランドの中でも最も軽量な、総重量705gを特徴とするバッテリー式モノブロックストロボ。

出力は100Ws。出力レベルはM1.0～10（1/512～1/1）で調整でき、リサイクリングタイムは0.01～1.6秒。秒間60コマの連続発光にも対応する。

別売のワイヤレストリガーと組み合わせることで、主要メーカーのカメラに対応したTTL（オート）発光やHSS（ハイスピードシンクロ）が利用でき、HSS時はシャッタースピード1/8,000秒まで対応する。また、Freezeモードでは、最速1/45,000秒にも対応する。

本体背面にフルカラーのタッチパネルディスプレイを搭載し、直感的な操作が可能。ズーム設定は6段階（24mm/35mm/50mm/70mm/105mm/200mm）に加え、自動選択に対応する。

モデリングランプには出力2W、色温度5,500KのLEDを採用し、10段階の光量調整が行える。

電源には3,200mAhのリチウムイオンバッテリーを採用。フル発光で500回以上の発光が行える。USB Type-Cによる充電（USB PD）に対応し、充電時間は約140分。バッテリー自体に充電端子を備えており、手持ちの充電器で充電しながら使用することも可能。

LEDライト JINBEI JL-100BI

出力：100Ws モデリングランプ：2W（出力）、5,500K（色温度）、117lux（1m） ディスプレイ：カラー液晶タッチパネル リサイクリングタイム：0.01～1.6秒 出力レベル：M1.0～10（1/512～1/1） フラッシュモード：M（マニュアル）/TTL（オート） シンクロモード：先幕シンクロ/後幕シンクロ/HSS（1/8,000秒） 閃光モード：NOR（通常閃光）/FRE（高速閃光） 閃光時間（NOR）：1/350～1/18,000秒（t=0.1）、1/1,080～1/55,000秒（t=0.5） 閃光時間（FRE）：1/420～1/18,000秒（t=0.1）、1/1,300～1/45,000秒（t=0.5） バッテリー容量：3,200mAh（23.68Wh、7.4V） 発光回数（フル発光）：500回以上 色温度：6,000±150K（NOR、FRE）、6,000±200K（HSS） チャンネル数：31CH（1～31） グループ数：16GR（A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U） 充電（USB充電）：約140分 充電（アダプター）：AC100～240V（入力）、DC5V/3A（出力） マウント：4c（4つ爪）マウント 外形寸法：78×156×157mm（ブラケット含む） 重量：705g（バッテリーパック、ブラケット含む） 同梱内容：本体、バッテリーパック、ブラケット、充電アダプター、USBケーブル、収納ケース 価格：4万6,200円

最大出力100Wのバイカラー対応のLEDライト。手のひらに載る小型・軽量を特徴としており、ボディの四方に放熱穴を設けることで放熱性を確保。

また、30dB以下の静音冷却ファンを搭載し、長時間使用でも安定した出力が維持できる。

色温度は2,700～6,500Kの範囲で調節可能。電源はACアダプターに加え、USB Type-Cによる給電にも対応し、モバイルバッテリーなどからの給電が行える。

操作は本体に加え、専用アプリを導入したスマートフォンによる遠隔操作に対応する。

サンテックチューブライト T10RGB

出力：100W 明るさ：3,500lux（リフレクターなし、5,500K、1m）、25,400lux（リフレクターあり、5,500K、1m） 照射角度：120°（リフレクターなし）、30°（リフレクターあり） 調光範囲：0～100%（無段階） 色温度：2,700～6,500K 平均演色評価数（Ra）：96以上 冷却ファン：30dB以下（静音タイプ） ACアダプター：AC100～240V（入力）、DC24V/5A（出力） PD電源接続サポート：20V/5A、15V/3A、12V/3A マウント：4c（4つ爪）マウント 外形寸法：90×109×97mm（ブラケット、リフレクター含まず） 重量：545g（ブラケット、リフレクター装着時710g） 価格：3万5,200円

最大出力10WのRGB対応LEDチューブライト。

3段階の色温度（約3,000K、約5,000K、約6,500K）で調光可能なCCTモードのほか、7色の静的発光と9パターンの動的発光が選択できるRGBモードを搭載する。

操作は本体側面の2つのボタンで行う。背面にはマグネットを2カ所に備え、金属面への設置に対応。底面には1/4インチネジ穴を設けており、雲台や三脚、ライトスタンドへの取り付けも行える。

容量4,600mAhのバッテリーを内蔵し、約1.5時間の連続点灯に対応。USB Type-Cによる充電も可能となっており、充電しながら使用できる。

また、T10RGBの発売を記念し、期間限定でミニ三脚のプレゼントキャンペーンも実施している。

最大出力：10W CCTモード：約3,000K、約5,000K、約6,500K RGBモード：静的モード（7色）、動的モード（9パターン） 平均演色評価数：Ra90以上 内蔵バッテリー：4,600mAh（3.7V） 連続点灯時間：約1.5時間 充電時間：約3時間（5V/1.5A、USB Type-C） 外形寸法：46×370mm 重量：約340g 価格：8,500円