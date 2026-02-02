Snow Manの公式Xにて、「STARS」の配信スタートにあわせたメッセージ動画が公開された。

【動画】Snow Man「STARS」紹介動画（全2投稿）

■大人カジュアルコーデで「STARS」を紹介するSnow Man

動画には、落ち着いたトーンでまとめたスタイリングのSnow Manが、グレーの背景を背に並ぶ姿が収められている。

ベージュ、ブラウン、グレー、カーキといったアースカラーを基調としたコーディネートが目を引く。ニットやカーディガン、シャツ、ジャケットなどベーシックなアイテムを軸にしながら、素材感やレイヤードによってそれぞれの個性がさりげなく表現されている。

動画では、まず全員で声を揃えて挨拶し、「僕たちのデジタルシングル『STARS』がリリースされました」と報告。楽曲の特徴や歌詞に込めた想いを順に語り、最後は「『STARS』でスポーツを盛り上げましょう」「ぜひ聴いてください」と締めくくった。

■Amazon Musicでは別カットも

また、Amazon Musicの公式Xでは、同じスタイリングによる別カットも公開。こちらでも楽曲の配信スタートが紹介され、メンバーが楽曲の魅力について語る様子が伝えられている。

この投稿に、ファンからは「ホント良い歌詞」「配信おめでとう」「全員ビジュ最高」「めめラウくっついててかわいい」「ゆり組並んでて嬉しい」「康二くん顔がちっさすぎ」といった声が寄せられている。

Snow Man

