¶äÈ±¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤ÈÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸ª¤ò´ó¤»¤¿¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ôー¥¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¢£3ÏÃÊüÁ÷Á°¤ËÍ½¹ð¤È¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¹¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ß·¤ÈÎëÌÚ¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Mrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¤È¤Î¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÏTBS¥Æ¥ì¥Ó ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÎëÌÚ¤Ï3ÏÃÊüÁ÷Á°¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÆâÍÆ¤ÎÍ½¹ð¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Öー¥È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎGOOD DAY¤ÊÆüÍËÆü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ì¸ÌðÌò¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤¯¤ó¤È¡£¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¶äÈ±¤ÎÆ£ß·¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ôー¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÎÎëÌÚ¤Ë¸ª¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ôー¥¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£