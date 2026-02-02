大阪ガス <9532> [東証Ｐ] が2月2日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比30.0％増の1631億円に伸び、通期計画の1860億円に対する進捗率は87.7％に達し、5年平均の67.6％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.4％減の228億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比7.5％増の576億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.0％→9.2％とほぼ横ばいだった。



