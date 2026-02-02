カナデン <8081> [東証Ｐ] が2月2日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比20.4％増の28.7億円に伸びたが、通期計画の57億円に対する進捗率は50.4％となり、5年平均の49.8％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.6％増の28.3億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比24.6％増の10.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の1.8％→2.3％に改善した。



株探ニュース

