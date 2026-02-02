大豊工業 <6470> [東証Ｓ] が2月2日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.8倍の22.2億円に急拡大し、通期計画の25億円に対する進捗率は88.8％に達し、5年平均の71.9％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比47.1％減の2.8億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.3％増の7.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の1.3％→1.5％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

