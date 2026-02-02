村田製作所 <6981> [東証Ｐ] が2月2日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比21.8％減の1573億円に減り、通期計画の2200億円に対する進捗率は71.5％にとどまり、3年平均の89.9％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比92.8％増の626億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比64.8％減の249億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の17.0％→8.1％に急低下した。



