2日14時現在の日経平均株価は前週末比348.20円（-0.65％）安の5万2974.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は772、値下がりは776、変わらずは46。



日経平均マイナス寄与度は248.69円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が130.36円、ＳＢＧ <9984>が97.07円、レーザーテク <6920>が61.77円、コナミＧ <9766>が35.1円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を121.13円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が24.67円、リクルート <6098>が17.25円、ダイキン <6367>が15.21円、ＴＤＫ <6762>が15.04円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は空運で、以下、医薬品、小売、海運と続く。値下がり上位には証券・商品、鉱業、非鉄金属が並んでいる。



※14時0分5秒時点



株探ニュース

