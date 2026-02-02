フリーアナウンサーの中村江里子（56）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏との自宅での立ち飲み贅沢（ぜいたく）ディナーを公開した。

フランスのパリ在住だった中村は、夫の仕事の関係で昨年9月から1年間、イタリアのミラノに住むことに。「キッチンで飲みながら、色々つまんでいます」とミラノでの自宅キッチンでの様子を披露。「最近は金曜日と土曜日の夜は2人っきりになってしまうことが多く。『さあて、どうしようか？』と。夫がパリから持ち帰ったトリュフ @bellorrparis と @poilane のパンでシンプルだけどちょっと贅沢簡単ディナー」とつづった。

「我が家が大好きなトリュフの食べ方はパンを焼いて、有塩バターをたっぷり塗り、その上にたっぷりトリュフをのせてガリッと齧る。またにはパンを焼いて有塩バター塗り、ハムとコンテチーズそしてたっぷりトリュフのサンドウィッチ」とトリュフたっぷりの贅沢サンドウィッチを紹介した。

「このゴロンと大きなトリュフも残りわずか。パスタに入れても美味しい」と記した。

「#truffe」「#サンドウィッチ」「#立ち飲み」「#2人時間」「#ミラノ生活」と添えた。

この投稿に、ファンからは「とっても美味しそう」「なんて贅沢」「シンプルに美味しいですよね ご夫婦お二人も素敵」「いつも素敵なご夫婦ですね」「トリュフの大きさが」「すごいご馳走ですよ」などの声が寄せられている。