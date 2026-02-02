¡ÚMLB¡ÛàÅÁÀâº¸ÏÓá£Ò¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤ÎÌ¼¤¬MMAÀï»Î¤Î»Ò¶¡¤òÇ¥¿±¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î£µÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿à»Ë¾åºÇ¶¯º¸ÏÓá¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¡Ê£¶£²¡Ë¤ËÏ¯Êó¤¬ÆÏ¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¼¡¦¥¦¥£¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê£²£·¡Ë¤¬£Í£Í£Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¤È¤Î´Ö¤ËÂè£±»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¥¦¥£¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤òÈäÏª¤·¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅ·¹ñ¤«¤éÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ï¡£¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Ï¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¤ï¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤â¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È²ÈÂ²¤ÈÌîµå¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ð¥È¥ë¤â¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¥Ï¥Ë¡¼¡£¤³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ï£Õ£Æ£Ã¤Ç£±£³¾¡£²ÇÔ¤ÎÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¸½ºß¤Ï£Ð£Æ£Ì¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»£³£°£³¾¡¡¢£´£¸£·£µÃ¥»°¿¶¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï°úÂà¸å¤Ë¼Ì¿¿²È¤ËÅ¾¿È¡£¸ÅÁã¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ìîµå´ØÏ¢¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥¦¥£¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤ÇºÇ¶¯¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£