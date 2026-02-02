Ìð¸ý¿¿Î¤¡ÖÀ°·Á¤·¤¿Êý¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡¡Æó½Å¤Ä¤¯¤ë¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×Âå¤Ë86Ëü±ßÄ¶¡¡º£¸å¤ÎÀ°·Á¤Ë°ÕÍß
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê£´£³¡Ë¤¬¡¢£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À°·Áµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Ìð¸ý¤Ï¡Ö»ä£±£¸ºÐ¤Î»þ¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æó½Å¤Ë¤¹¤ë¥Æ¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬£±¸Ä£±£µ£°£°±ß¤Ç¡¢·î¤Ë£²¸Ä»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡Ö£´£²ºÐ¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢·×»»¤·¤¿¤é£¸£¶Ëü£´£°£°£°±ß»È¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â³Û¤Ê½ÐÈñ¤Ë¡¢Ìð¸ý¼«¿È¤â¡Ö»ä¡¢Æó½ÅÀ°·Á¤·¤¿Êý¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤¤¤È¡¢±üÆó½Å¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤«¤é¤À¤½¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅÓÃæ¤«¤éÀ°·Á¤·¤¿¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÆü¥¢¥¤¥Æ¡¼¥×¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀ°·Áµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¡£¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡£¤ª¶â¤â¤¹¤´¤¤¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÀ°·Á¤·¤¿Êý¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤â¤¦¡Ê¤³¤ì¤«¤é¡ËÀ°·Á¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö¡Ê¤Þ¤Ö¤¿¤Î¡Ë¤ªÆù¤¬¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥Æ¡¼¥×¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤«¤é¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£