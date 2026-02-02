2児の母・木下優樹菜、ボリューム満点な鮭弁当3つ公開「焼き加減が完璧」「朝から手作り尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】元タレントの木下優樹菜が2月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。3つの弁当が並んだ写真を公開し、話題を呼んでいる。
木下は「行くぜ 鮭弁」とつづり、ボリュームたっぷりな弁当3つが並んだ写真を投稿。メインの大きな焼き鮭を中心に、肉団子、卵焼き、れんこんのきんぴら、そして彩りの紅生姜がバランスよく詰められた弁当3つが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「朝から手作り尊敬」「焼き加減が完璧」「ボリュームがすごい」「手際の良さがすごい」「彩りが完璧」といった声が寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
