ばんばんざい・ぎし、息子がボーロ散らかす写真に共感相次ぐ「子育てのリアル」「育児あるあるすぎて親近感わく」
【モデルプレス＝2026/02/02】YouTuberグループ・ばんばんざいのぎしが2月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子が部屋中にボーロを散らかした様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】登録者数280万人超えYouTuber「子育てのリアル」息子がボーロ散乱する様子
ぎしは「ガッキコラァァアアア！！」という絶叫に近いコメントとともに、部屋で息子がお菓子の中身を床一面に散らかしている衝撃的な姿を公開。
次の投稿では、フローリングからソファの上にまで、ボーロが広範囲に散乱した“惨劇”の様子を披露した。「散々荒らして寝た」と息子の様子を報告している。
この投稿に、ファンからは「散乱具合がすごくて笑った」「パパの絶叫が聞こえる」「子育てのリアル」「これ、寝顔を見たら許しちゃうやつ」「育児あるあるすぎて親近感わく」「元気に育ってる証拠だね」「水分ないからまだまし」などの声が集まっている。
ぎしとモデルの桜井美悠（みゆみゆ）は、2024年9月24日に入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子男児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
◆ばんばんざい・ぎし、息子のいたずらに絶叫
◆ぎしの投稿に反響
