ACEes・浮所飛貴、妹が深田竜生のファンに「めっちゃ悔しくて」
ACEesの浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我が2日、都内で開催された不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に出席。浮所が妹のエピソードを明かした。
【写真】イベントに登壇したACEes
ACEesは、株式会社不二家の「ルック」と「ケーキ」の共同プロモーション「Smile Switch」のブランドキャラクターに就任。ACEesが出演する新CM「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇と、「不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして」篇は2月7日より順次テレビ放映を開始する。
ブランドキャラクターに就任した感想を、浮所は「本当にうれしかったんですけれども、それと同時にめちゃくちゃ驚きました。100年以上も愛され続けている不二家さんのブランドキャラクターに就任できるということはとても光栄でした」と喜び。続けて「不二家さんに負けないぐらい、甘いフェイスをみなさんに見ていただいて、たくさんの甘さを味わってほしいなと思っています！」と笑顔で意気込みを語った。
那須は「幼い頃から一方的に不二家さんにお世話になっていて。そんな不二家さんとお仕事をさせていただくのは本当にうれしいです」とコメント。「僕たちは結成が2年目に入るんですけど、今年は勝負の年なので、そういったタイミングでお仕事させていただく不二家さんに心から感謝します」と感謝の言葉を述べた。
「今年はじめてチャレンジしたいこと」を発表する場面で深田は「全メンバーの家族に会う」と回答。深田はその理由を「僕は家族系好きなんです。親戚とかすごい好きで」と明かし「僕の隣にいる4人、めっちゃきれいな顔立ちをされているんですけど、めっちゃおもろいんですよ。すごい良い人たちで。その親御さんたちはどういう方なんだろうってシンプルに気になる」と話した。
さらに深田は「きょうだいがみんないるので、友達になりたい」とも願望を告白。すると浮所は「僕、弟と妹がいるんですけど、特に妹は深田に会わせたくなくて…」と打ち明けた。
深田が「なんで!?」と驚くと、浮所は「昨日までコンサートをやっていて、妹も見に来てくれたんです。今までは龍我のことが好きだったんですけど、メールが来て。『深田くんかっこよすぎる』って。龍我もごめんねなんだけど、深田のファンになってるの、俺の妹。めっちゃ悔しくて！」と説明。深田は「めっちゃうれしい！ 絶対会います！」と顔をほころばせ、その一方で佐藤は「俺も悔しい…」としゅんとしていた。
