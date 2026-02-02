カメラ搭載の「Linse」

メガネチェーンの眼鏡市場を展開するメガネトップは、カメラ内蔵で、動画・写真撮影ができるアイウェア「Linse(リンゼ)」と、スピーカー・マイク内蔵のオーディオグラス「Linse Lite」を、2月6日から全国の眼鏡市場130店舗で発売する。価格はLinseが55,000円、Linse Liteが19,800円。

カメラ非搭載の「Linse Lite」

なお、どちらもオンラインショップでは販売せず、店舗でのみ取り扱う。メガネトップの担当者は「取り扱いの手法、利用するための注意点などが多岐にわたり、その点をしっかりと説明して、ご納得いただいたうえで販売したい」と説明している。

スマートグラスは「特別なデバイスから日常に溶け込むアイテムに変化を遂げようとしている」とし、動画や写真の撮影、音楽が楽しめるだけでなく、眼鏡に必要不可欠な掛け心地にもこだわったモデルとして投入する。

開発にあたっては、検討期間も含めて4年をかけたといい、「ガジェットとしてではなく、毎日かける眼鏡として成立するかを考えてきた」とのこと。製品名には「Luminous(明瞭で)、Interactive(双方向な)、Next-Gen(次世代の)、Smart(スマート)、Eyewear(アイウェア)」の意味を込めた。

Linseは正面右側にカメラを搭載。搭載場所の関係でセンサーは縦配置となっており、縦構図でのみ撮影できる

テンプル部分はタッチ操作に対応。再生/停止などの操作ができる

Linseは、本対正面の右側にカメラを搭載。「いつも見ている景色を、ありのままに記録に残せる」とする。静止画は3,000×4,000ドットのJPEG、動画は1,920×1,440ドット/30fpsのMP4で記録できる。

なお撮影できるのは縦構図のみで、動画は最大1分まで。内蔵ストレージは32GBで、システムに18GB以上を使用する。

右側のツル上部にシャッターボタンを備えるほか、「はい、リンゼ」と呼びかけて音声で操作することもできる。音声操作は日本語に加え、英語、中国語に対応。

正面左側にはセンサー付きLEDライトを搭載。

撮影時にはLEDが点灯/点滅して周囲に知らせる

プライバシーに配慮しており、撮影時には本体正面の左側に搭載されたセンサー付きLEDライトが点灯/点滅。LEDが塞がれると撮影自体が開始されない仕組みとなっている。写真撮影時には内蔵スピーカーからシャッター音が再生され、周囲に撮影していることを知らせる。

LinseはiOS/Android向けアプリと連携

iOS/Android向けアプリも用意した。クイックスタートガイドやリモートシャッターなどができるほか、撮影した写真、動画の取り込みなどができる。

ツルの内側に電源スイッチを備える

付属のバッテリー内蔵専用ケース

メガネのブリッジ部分に充電接点を備える

ツル部分内側に電源スイッチを搭載し、連続再生時間は約4時間。バッテリー内蔵の充電ケースも付属し、Linseを収納しながら充電できる。充電時間はLinseが約1時間、専用ケースが約3時間。

Bluetooth 5.3とWi-Fi 6に対応し、BluetoothコーデックはSBCとAACをサポートする。IP54の防水仕様。

カメラ非搭載のオーディオグラス「Linse Lite」

カメラ非搭載のオーディオグラス「Linse Lite」はBluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBCとAACをサポートする。IPX4の防水仕様。

ツル部分に充電用接点を装備

付属のマグネット式ケーブルで充電する

連続再生時間は約5時間30分、充電時間は約2時間。バッテリー内蔵ケースは付属せず、充電はツル部分に専用マグネットコネクタを接続する形で行なう。

カメラ非搭載のオーディオグラス「Linse Lite」のツル。なおタッチ操作に対応するのは赤いパーツ部分のみ

電源スイッチはなく、左右のタッチ部分を長押しすることで電源をONにできる。なお、電源ONは左右個別に行なう必要がある。

両モデルともツル部分にスピーカーを内蔵。周囲の音を聞きながら音楽などを楽しめる

両モデルともスピーカーやマイクを内蔵。度付きレンズへの交換、鼻パッド調整などができる。調整ができるパーツや軽くて柔軟性のあるフレーム素材を採用し、1日中掛けていても痛みがない“快適な掛け心地”を実現したとのこと。

ツル部分にスピーカーを搭載し、周囲の音を聴きながら音楽や通話が可能。音量調整や再生・停止といった操作もメガネ本体で行なえる。内蔵マイクにより通話も可能。Linseのみ通話音声に使えるノイズキャンセリング機能を搭載した。