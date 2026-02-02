クリスピー・クリーム･ドーナツに、ひと足早く春を届けるお花モチーフのドーナツが登場する「Happy flowers」プロモーションがスタート！

「サクラ クリーム」と「フラワー カスタード」の、春らしいお花モチーフのかわいい“フラワードーナツ”2種類がラインナップされます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Happy flowers」

販売期間：2026年2月16日（月）〜4月上旬頃

※なくなり次第終了

取扱店舗：クリスピー・クリーム･ドーナツ全店舗

※催事及びクリスピー・クリーム･ドーナツ店舗以外の一部小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツの「Happy flowers」プロモーションとして、お花をモチーフにしたドーナツ2種が期間限定で登場！

「サクラ クリーム」は、満開の桜をイメージしたドーナツです。

桜の香りがふわっと香る、桜風味のクリームがつまったドーナツを、鮮やかなピンク色のルビーチョコ入りコーティングでおおって、桜風味のシェイブチョコが散りばめられています。

仕上げにミルキーなホワイトチョコで、桜の花びらをかわいらしく描いた春にぴったりの一品です。

「フラワー カスタード」は、一輪の花が可憐に咲く様子を表現した“フラワードーナツ”です。

人気No.1の「オリジナル・グレーズド」を、カスタード風味のコーティングでおおって春らしいカラーに。

オレンジ色のお花モチーフのチョコレートのオーナメントを添えてドーナツに花を咲かせ、抹茶コーティングで茎を描いて彩りを添えています。

ボックスを開けた瞬間に春の景色が広がる“フラワードーナツ”は、自分へのご褒美にはもちろん、お花見やホワイトデーの贈りものにもおすすめです☆

サクラ クリーム

価格：テイクアウト 334円（税込）、イートイン 341円（税込）

春の香りを味わえる桜風味のクリームを詰め込んだ「サクラ クリーム」

桜が香るピンクのチョコをちりばめた桜色のシェルに、ミルキーなホワイトチョコのラインで桜の花が描かれています。

フラワー カスタード

価格：テイクアウト 313円（税込）、イートイン 319円（税込）

カスタード風味でコーティングしたリングに、オレンジ色の小さな花を咲かせた「フラワー カスタード」

茎は抹茶のラインで仕上げられています。

お花モチーフがかわいらしい、優しい気持ちを届けることができるドーナツです。

ひと足早く春を感じさせてくれる、ピンクとイエローの“フラワードーナツ”！

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Happy flowers」のドーナツ2種は、2026年2月16日（月）から4月上旬ごろまでの期間限定で登場します。

※店舗により価格が異なる場合があります

※店舗により取扱商品が異なる場合があります

※なくなり次第終了です

