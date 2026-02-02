桜とオレンジのお花がかわいい！クリスピー・クリーム・ドーナツ「Happy flowers」
クリスピー・クリーム･ドーナツに、ひと足早く春を届けるお花モチーフのドーナツが登場する「Happy flowers」プロモーションがスタート！
「サクラ クリーム」と「フラワー カスタード」の、春らしいお花モチーフのかわいい“フラワードーナツ”2種類がラインナップされます☆
クリスピー・クリーム・ドーナツ「Happy flowers」
販売期間：2026年2月16日（月）〜4月上旬頃
※なくなり次第終了
取扱店舗：クリスピー・クリーム･ドーナツ全店舗
※催事及びクリスピー・クリーム･ドーナツ店舗以外の一部小売店を除く
クリスピー・クリーム・ドーナツの「Happy flowers」プロモーションとして、お花をモチーフにしたドーナツ2種が期間限定で登場！
「サクラ クリーム」は、満開の桜をイメージしたドーナツです。
桜の香りがふわっと香る、桜風味のクリームがつまったドーナツを、鮮やかなピンク色のルビーチョコ入りコーティングでおおって、桜風味のシェイブチョコが散りばめられています。
仕上げにミルキーなホワイトチョコで、桜の花びらをかわいらしく描いた春にぴったりの一品です。
「フラワー カスタード」は、一輪の花が可憐に咲く様子を表現した“フラワードーナツ”です。
人気No.1の「オリジナル・グレーズド」を、カスタード風味のコーティングでおおって春らしいカラーに。
オレンジ色のお花モチーフのチョコレートのオーナメントを添えてドーナツに花を咲かせ、抹茶コーティングで茎を描いて彩りを添えています。
ボックスを開けた瞬間に春の景色が広がる“フラワードーナツ”は、自分へのご褒美にはもちろん、お花見やホワイトデーの贈りものにもおすすめです☆
サクラ クリーム
価格：テイクアウト 334円（税込）、イートイン 341円（税込）
春の香りを味わえる桜風味のクリームを詰め込んだ「サクラ クリーム」
桜が香るピンクのチョコをちりばめた桜色のシェルに、ミルキーなホワイトチョコのラインで桜の花が描かれています。
フラワー カスタード
価格：テイクアウト 313円（税込）、イートイン 319円（税込）
カスタード風味でコーティングしたリングに、オレンジ色の小さな花を咲かせた「フラワー カスタード」
茎は抹茶のラインで仕上げられています。
お花モチーフがかわいらしい、優しい気持ちを届けることができるドーナツです。
ひと足早く春を感じさせてくれる、ピンクとイエローの“フラワードーナツ”！
クリスピー・クリーム・ドーナツ「Happy flowers」のドーナツ2種は、2026年2月16日（月）から4月上旬ごろまでの期間限定で登場します。
※店舗により価格が異なる場合があります
※店舗により取扱商品が異なる場合があります
※なくなり次第終了です
