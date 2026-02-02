東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」内の味処「季布や（きふや）」の炭火焼コーナーがリニューアル！

凝縮した旨みを引き出す炭火焼の技法「原始焼き」を新たに導入することで、炎と向き合い、素材と向き合う季布や自慢の「原始焼き」が堪能できるメニューが提供されています。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「季布や（きふや）」炭火焼技法「原始焼き」導入

リニューアル日：2026年2月2日（月）

浦安ブライトンホテル東京ベイ内にある、海・山の幸と旬を味わう、大人だけの至福の隠れ家「季布や（きふや）」

暖簾をくぐると、真っ先に目に飛び込むのはカウンター中央にある、焼き場です。

味処「季布や」は厳選した季節の魚や野菜、肉など炭火でじっくり火を入れ、旨味を引き出しながら、その時季ならではの海・山・大地の恵みが提供されてきました。

そんな「季布や（きふや）」の炭火焼コーナーがリニューアルされ、炭火焼の原点にして到達点と言われている「原始焼き」を新たに導入。

原始焼きは「炭火焼の原点にして職人の技量がすべてを左右する“最高峰の火入れ”」とも言われており、炎と向き合い素材と向き合うことで厳選した季節の旬の食材を、ふっくらとした艶、香ばしい皮目、凝縮した旨みをさらに引き出すことができます。

原始焼きを導入するにいたった背景は季布やの店舗名の由来にあります。

味処「季布や」店舗名の由来1）料理について

季節ごとの旬の素材に対するこだわりが「季」に込められています。

大切なものは昔から「布」で包まれます。

「季布や」は、季節の幸を「技」（技術の「衣（ころも）」で包んだ料理が堪能できるもの魅力です。

味処「季布や」店舗名の由来3）空間について

季布という中国の将軍がおり、審議を重んじた真の勇者として信頼されていました。

「季布や」という店名には、ゲストからの信頼を裏切らないことへの店の心構えが託されています。

このふたつの由来とコンセプトをもとに、炭火の遠赤外線という「熱の衣」で素材を優しく包み込み旨味を閉じ込める究極の技法「原始焼き」で、移ろう季節の中で今この瞬間しか味わえない海・山の幸を提供することで、「ここに来れば間違いのないものが出てくる」という「信頼という目に見えない価値」を伝え、ゲストと店舗の間の黄金以上の信頼関係を築ける”大人の隠れ家”としてありたい。

という思いから「季布やの炭火焼」をリニューアルし、新たに原始焼きが導入されました。

そんな炭火焼と原始焼き両方味わえるコース料理やおすすめの単品メニューなど様々用意されたお店です。

炎と向き合い、素材と向き合う季布や自慢の炭火焼と原始焼きが堪能できる味処。

2026年2月2日にリニューアルされた、浦安ブライトンホテル東京内味処「季布や（きふや）」の紹介でした☆

