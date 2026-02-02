巨人の中畑清ＯＢ会長（７２）が２日、宮崎・都城で行われている巨人３軍の春季キャンプを訪問し、午前の練習を終えたナインを激励した。

正午過ぎに巨人の帽子を被ってグラウンドに姿を見せた中畑会長。ナインからあいさつを受けたが、開口一番「ちょっと不満がある。何が不満かって言うとあいさつ」と、大物ＯＢへの遠慮がちなあいさつにダメ出しした。

自身は不調でもどんなときでも「ゼッコーチョー」をモットーにセルフプロデュースし、球界での唯一無二の存在感を築き上げた。それを念頭に「自分の特徴を知っているか？ 自分のいいところを知っているか？ 何が足りないとか。何が要求されているんだ、俺は今何でこのポジションにいるんだ？ そういう事を考えているか？」と熱く問いかけた。ナインは背筋を伸ばし、真剣な表情で聞き入っていた。

中畑会長から質問を促され、手を挙げたのは京本真投手。「絶対使ってやろうと思う投手は？」と問うと、中畑会長は「主導権を持ってるのはピッチャーしかないんだよな。チームを引っ張れるかどうかはピッチャーの力なんだけど、それを生かすも殺すも闘争心だよな。闘う魂だよね」と力強く答えた。

他にも数人の選手の質問に答え、絶好調魂を注入した。最後はナインと笑顔で記念撮影。待っていた約１０名全員にファンサービスして球場を後にした。