思わずニヤけてしまうサプライズの一部始終が反響を集めています。ぐっすり眠っているパパの横に子犬を置くと…？話題の投稿は記事執筆時点で71.5万回再生を突破し、「ソフトタッチｗ」「1番可愛がるタイプ」「優しさがあふれてる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：眠る父の横に、サプライズで『会ったことのない子犬』を置いた結果→驚くと思ったら…まさかの光景】

パパに子犬のサプライズ！

TikTokアカウント「mizukikiki01」の投稿主さんが、ある「サプライズ」を決行した光景が話題を呼んでいます。それは「眠っているパパの枕元に、こっそりわんこを置いたらどんな反応をするか？」というもの。考えるだけでわくわくするサプライズです。

お迎えした子犬、トイプードルの「ムギ」ちゃんをこっそりパパの枕元に置いてみると…？一言も声を発さないムギちゃんですが、いつもと違う雰囲気に気づいたのでしょうか、パパがうっすら目を開けたそう。

『ん？なんだ？』と横のムギちゃんを見た後、宙を見てしばしフリーズ…。現状が理解できないのかもしれません。

パパの優しさにニンマリ♡

驚いて起き上がるかと思いましたが、そのままムギちゃんを優しく撫でたのだとか。まだ寝ぼけているパパですが、その仕草はこれ以上ないほどソフトタッチだったといいます。そのギャップは見ていたご家族も爆笑してしまうほど…！

パパの優しさと愛情深さを再確認するサプライズとなったのでした♡

この投稿には「順応性が高い！」「いや、撫でるんかーい(笑)」「パパさんかわいすぎ」などのコメントが寄せられています。

可愛い天使にメロメロなパパ♪

ムギちゃんとまさかの初対面を果たしたパパ。ご家族の予想通り、可愛い天使にメロメロだといいます。この日もムギちゃんはパパにくっついてゴロン…甘えてくる小さなもふもふを撫でないわけにはいきません。

おもちゃで遊ぶというより遊ばれているムギちゃんを、パパはずっと優しいまなざしで見つめていたそう。愛であふれたご家族のもとに迎えられたムギちゃんは、とっても幸せなわんこですね。

愛くるしいムギちゃんをもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「mizukikiki01」を要チェックです♡

写真・動画提供：TikTokアカウント「mizukikiki01」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております