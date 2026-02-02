¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÁÏ¶È30¼þÇ¯ ¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÎÀ¶¿å¥°¥ë¡¼¥×Ä¹Êäº´¤ËÊ¹¤¯ ²ÁÃÍ¤¢¤ë¤³¤À¤ï¤ê¿©ÉÊ¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄÌÈÎ¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊË¡¿ÍÌ¾¡¦¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤Ïº£Ç¯1·î1Æü¤è¤ê30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£24»þ´Ö365ÆüÁÐÊý¸þ·¿¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¸½ºß¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä±ÒÀ±ÊüÁ÷¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ3,210ËüÀ¤ÂÓ¤ËÇÛ¿®¡¢PC¤ä¥¢¥×¥ê¤Ç¤â»ëÄ°¤¬¤Ç¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥°¥ë¥á¡¦¼òÎà¤Ê¤É¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿©ÉÊ¤Ï¥°¥ë¥á¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¾Ò²ð¡£¤³¤À¤ï¤ê¿©ÉÊ¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊÁ´ÂÎ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï50¡Á70Âå¤Î½÷À¤À¤¬¡¢¥°¥ë¥á¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï80Âå¤Þ¤Ç³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÈÂ²¤ä¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹ØÆþ¡£¶áÎÙ¼ÔÍÑ¤Ë¤È¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤È¡¢¤¤¤«¤Ëº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¤È¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÎÀ¶¿å¹á½ã¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°3Éô¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡õ¥Õ¡¼¥É¡õ¥¢¥¶¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×Ä¹Êäº´¡£¡Ö¿©ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÆÃ¤Ë¶¥¹ç¤¬·ã¤·¤¤¤À¤±¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ï²¿¤«¤¬°ã¤¦¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¤³¤À¤ï¤ê¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥Ð¥ê¥å¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¿¼Ìë0»þ¤¬¥Ô¡¼¥¯¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ë¥á¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ï´ðËÜ»ºÃÏÄ¾Á÷¤ÇÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£°ìÈÌ¿©ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¹â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë²ÁÃÍ¤ä¥Ð¥ê¥å¡¼¤ò¾è¤»¤Æ4,000±ß¡¢5,000±ß¤Î¹â³Û¾¦ÉÊ¤òÂ¨·è¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤à¤·¤í¤³¤ì¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¥°¥ë¥á¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤ÏÀ¸Á¯¿©ÉÊ¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¤ª¤»¤Á¾¦Àï¤Ç¤â¹âÃ±²Á¤Î¥«¥Ë¤Ê¤É³¤Á¯Îà¤äÆùÎà¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¿©ÎÎ°è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥Í¥ë¤À¤«¤éÄó¶¡¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡¢»ÅÍÍ¡¢´õ¾¯À¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆ³Æþ¡£À¸Á¯¿©ÉÊ¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤â¤¢¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤¬Æñ¤·¤¤ÎÎ°è¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÇÑ»ß¤Ê¤Éº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢12·î¤Þ¤Ç¤Ï¶â³Û¤ä·ï¿ô¤È¤âÁ°Ç¯¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡×¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï²Æ¤¬µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ö6·îËö¤«¤éµÞ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ê¡¢½ë¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þÎÏ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ÁêÂÐÅª¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎºâÉÛ¤ÎÉ³¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂÐ±þ¤ÇÊä¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡µÕ¤Ë°ìÏ¢¤Î¡«ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡«¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¡£°ìºòÇ¯7·î¤ËÇÀ¿å¾Ê¤«¤éÊÆÉÔÂ¾ðÊó¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¡×¤âÇä¹Ô¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¿¤Ó¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡ÖËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÅ·Á³¿å»ÅÎ©¤Æ ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤´¤Ï¤óÉÙ»³¸©ÆþÁ±Ä®¤³¤·¤Ò¤«¤ê¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¹©¾ì¤ÎÅ·Á³¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¿æ¤¤¿¤Æ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤ÎÈ¯ÇäÅö½é¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Ï¼«Âð¤Ç¿æ¤¯¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÎÇä¤·¤¿¤È¤³¤í¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Áê¼¡¤°ÃÏ¿Ì¤äÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Æüº¢¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ë¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¿»Æ©¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤ë°Õ¼±¤¬³È¤¬¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤íº£Ç¯¤Ï¤ªÊÆ¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó»Ô¾ì¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥á¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤Æ¤óºÚÅüÌª¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥Õ¥é¥¯¥È¥ª¥ê¥´Åü¥·¥í¥Ã¥×¡×¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤À¡£ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸»º¤·¤¿µ®½Å¤Ê¤Æ¤óºÚ¥ª¥ê¥´Åü¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö¤Æ¤óºÚÅü¤Ë¤è¤ê¥³¥¯Ì£¤¬Áý¤·¡¢ÎÁÍý¤Ç¤â¤ß¤ê¤ó¤Ê¤·¤Ç¤â¾È¤ê¤¬½Ð¤ë¡£¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¡×¡£¿Íµ¤¤Î¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¡Ö¹á¤ëßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï¡¢2¼ïÎà¤ÎàÝàê¤ò»È¤¤¡¢Ãê½Ð¡¦Ç»½ÌÊýË¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡£²Æ¾ì¤Ë¤ÏÆ¦Æý¤äµíÆý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¡¢¤ª¤¤¤·¤¯°û¤á¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÁã¤´¤â¤ê¾ÃÈñ¤¬¼ûÍ×¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¾å¹â¤òÃ£À®¡£¡ÖÊª²Á¹âÆ¤Ê¤ÉÉÔÆ©ÌÀÍ×°ø¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤ÎÄÌÈÎ¤Ï¸®ÊÂ¤ß¶ìÀï¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Åö¼Ò¤ÏÁý¼ý¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¸¶ºàÎÁ¤¬¹âÆ¤·¡¢ÃÍ¾å¤²¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò·Ò¤®¤È¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò³«Âó¤¹¤ë¤«¤¬¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¡×¤À¤È¸À¤¦¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤«¤é30¼þÇ¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¥°¥ë¥á¤âÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë30Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¡¢ÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤òÈ¯·¡¤·¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£