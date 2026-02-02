工藤静香「冷凍庫に保存してあったもの」で時短メニュー披露 手料理の数々に「栄養たっぷり」「見た目も美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】歌手の工藤静香が2月1日、自身のInstagramを更新。手料理の数々を公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「栄養たっぷり」冷凍庫保存していたスープストック使用の時短メニュー
工藤は「漬けてある野菜が切れたので、グリル野菜」と書き出し、にんじんやれんこんなどを使ったグリル野菜の写真を投稿。「にんじんやきのこ、バラバラしない野菜などはビニール袋の中に入れて、オリーブオイルを入れシャカシャカ、そして塩麹を入れて再度シャカシャカ！」「にんじんは塩麹でシャカシャカした後、ほんの少し甜菜糖をふりかけます。そして焼き上がってから最後に粉チーズとバルサミコを少し」と調理方法をつづり、素材を活かしたシンプルな味付けの料理を披露した。
また、しっとりとした鶏肉が入ったスープは「鶏がらのスープストックを摂って冷凍庫に保存してあったものを使いました。時短です」と説明。最後に、綺麗な焼き色のついた「豆腐と米粉パン」が3つ並んだ写真を載せ、「今日は豆腐1丁入れました。そして、米粉は1袋なので200g そして、ベーキングパウダーアルミフリー 甜菜糖、そして塩少々」と使用した材料などについても紹介していた。
この投稿は「栄養たっぷり」「見た目も美しい」「真似したい」「いつも素敵な料理ばかり」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆工藤静香、ヘルシーな手料理の数々披露
◆工藤静香の投稿に「いつも素敵な料理ばかり」と反響
