元ブルゾンちえみ“別人級”近影ショットに驚きの声「一瞬誰かと」「髪色も変わっててびっくり」
【モデルプレス＝2026/02/02】元お笑いコンビ・with Bのコージが2月1日、自身のInstagramを更新。「ブルゾンちえみ」の芸名で活動していたタレント・藤原しおりとの2ショットを公開した。
【写真】元ブレイク芸人「髪色も変わっててびっくり」印象ガラリな近影ショット
コージは「HYROX OSAKA」「しおりさんとダブルスで初参戦」と記し、世界最大級の屋内フィットネスレースに藤原と参加したことを報告。「『完走を目標に出てみるか！』ってノリと勢いだけで練習ほぼ無し参戦」「2人でゴールした瞬間は達成感で泣きそうなった」とつづり、藤原との2ショットを投稿した。写真には、達成感に満ち溢れた表情のコージと、金髪にナチュラルメイク、ショートパンツを着用した藤原がガッツポーズをする姿が収められている。
この投稿は「一瞬誰か分からなかった」「髪色もかなり変わっててびっくり」「まさに別人級」「二度見した」「かっこいい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆元ブルゾンちえみ、“別人級”の近影公開
◆元ブルゾンちえみの近影に「一瞬誰か分からなかった」と反響
