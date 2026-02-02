ZEROBASEONE、2年6カ月の想いを音楽に　本日（2日）スペシャルAL『RE-FLOW』リリース

ZEROBASEONEが、2年6カ月にわたる活動の歩みを凝縮した新アルバムを披露する。

ZEROBASEONEは本日（2日）18時、各種音楽配信サイトを通じて、スペシャル・リミテッド・アルバム『RE-FLOW』をリリースする。

『RE-FLOW』は、2023年7月のデビュー以来、ひたむきに走り続けてきたZEROBASEONEが、音楽を通して時間の積み重ねの中で生まれた感情や瞬間を描いたアルバムだ。各楽曲の物語は一つの流れのようにつながり、ZEROBASEONEの過去・現在・未来を余すところなく収めている。

収録曲は全3曲。9人のメンバーが互いに交わす想いを感性的なメロディとポップサウンドで表現した1曲目の先行公開曲『Running To Future』、ZEROSE（ファン名）への愛を率直に表現したファンソングで、アルバム全体を希望とときめきで満たす2曲目の先行公開曲『ROSES』、そして新曲『LOVEPOCALYPSE』が収録されている。

（画像＝WAKEONE）

『LOVEPOCALYPSE』は、ZEROBASEONEのアイデンティティとも言える、青春のきらめきとその裏にある不安を描いたデビュー曲『In Bloom』の感情線を、より成熟した視点で拡張したドラムンベースジャンルの楽曲である。

「世界が崩れても、ファンと一緒ならどんな結末でも構わない」という力強いメッセージが、メンバーの豊かなボーカルと重なり合い、一本の映画を観ているかのような没入感を与える。

特に『LOVEPOCALYPSE』は、互いを支え合う青春の強さを通じて、これまで以上に深く成長した「私たち」の姿を最もドラマティックに描き出し、『RE-FLOW』の物語を締めくくる楽曲となりそうだ。

なお、ZEROBASEONEは3月13〜15日にソウルのKSPO DOMEで、「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR “HERE&NOW” ENCORE」を開催する。これは、2025年10月に幕を開け、約15万人を動員した2025年ワールドツアーのフィナーレを飾るアンコール公演だ。先行予約のみで全席完売となり、ZEROBASEONEの圧倒的なチケットパワーをあらためて証明した。

これに先立ち、2月18日・19日には日本のKアリーナ横浜で公演を行う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。