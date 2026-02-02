【本日発売】ローソン「盛りすぎチャレンジ」第2週突入、チーズケーキ＆塩焼そばが50％増量

ローソンは2月2日から、全国の店舗で人気企画「盛りすぎチャレンジ」第2週をスタートしている。

2月2日は「盛りすぎ！塩焼そば」「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」の2品が登場。続く2月3日には、「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」など計8品を発売する。

「盛りすぎチャレンジ」は、具材や重量を約50％増量しながら価格は据え置きという恒例企画。今回で7回目の実施となる。対象商品はいずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

〈第2週発売商品ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆盛りすぎ！塩焼そば（538円）

あっさりとした旨みの塩焼そば。従来品（1月13日発売）と比べ、麺重量を50％増量した。2月2日発売。

※供給可能総数は約68万食

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ（319円）

北海道産チーズを使用したふわふわ食感のチーズ層と、オーストラリア産クリームチーズ2種を使った濃厚層の2層仕立て。従来品比で総重量50％増量。2月2日夕方ごろ発売。

※供給可能総数は約315万食

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド（365円）

照焼チキンとたまごサラダを挟んだ3層サンド。照焼チキンを従来品比50％増量した。2月3日発売。

※供給可能総数は約117万食

◆盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子 シーチキンマヨネーズ（322円）

塩味の効いたポークランチョン、玉子焼、シーチキンマヨを挟んだおにぎり。ポークランチョンを50％以上増量。2月3日発売。

※供給可能総数は約196万食

※沖縄では別仕様商品を販売する

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆盛りすぎ！厚切りロースカツサンド（495円）

厚切りロースカツを使用。カツサンドの個数を2個から3個に増量した。2月3日発売。

※沖縄では仕様・価格が異なる

※「まちかど厨房」導入店舗限定で販売する

◆飲む杏仁豆腐（甘すぎ）270g（218円）

砂糖を通常品の2倍使用し、甘さの限界に挑戦した一杯。従来品比で総重量50％増量。2月3日発売。

※供給可能総数は約20万本

◆クラフトレモネード（酸っぱすぎ）270g（218円）

レモン果汁を通常品の3倍使用したドリンク。従来品比で総重量50％増量。2月3日発売。

※供給可能数量は約20万本。

◆ペヤング 激辛やきそば 50％以上増量（辛すぎ）（231円）

麺重量を50％以上増量。追いがけソース付き。2月3日発売。

※供給可能総数は約35万食

※辛味が非常に強いため、注意喚起あり

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆ローソンオリジナル ミニアスパラガス 50％増量 107g（118円）

黒ごまが香ばしいビスケット。従来品比で総重量50％増量。2月3日発売。

※供給可能総数は約34万袋

※ナチュラルローソンでは販売しない

◆ローソンオリジナル ザク！サク！クランチチョコ 50％増量 81g（198円）

2種のクラッシュしたビスケットとチョコが織りなすザクサク食感が楽しめる。従来品比で総重量50％増量。2月3日発売。

※ナチュラルローソンでは販売しない

■今後の発売スケジュール

〈2月9日（月）発売〉

・盛りすぎ！ミートソース（697円）

・盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）（194円）

・盛りすぎ！ふわもち生シフォン（257円）

〈2月10日（火）発売〉

・盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当（592円）

・盛りすぎ！ハムサンド（343円）

・盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり（181円）

・盛りすぎ！でからあげクン夢のMIX味（278円）

・ローソンオリジナル ちゃんぽん 50％増量（168円）

・ローソンオリジナル ミニ歌舞伎揚 50％増量 116g（148円）

〈2月16日（月）発売〉

・盛りすぎ！ナポリタン（697円）

〈2月17日（火）発売〉

・盛りすぎ！くちどけショコラクレープ（265円）

・盛りすぎ！大きなツインシュー（151円）

・盛りすぎ！ツナたまごサンド（297円）

・盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり（181円）

・東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50％増量 83g（163円）

・ローソンオリジナル サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50％増量 105g（138円）