【ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-104FF ペーネロペー（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.）[Re:Coordinate]】 2月2日16時より予約開始 7月 発送予定 価格：30,800円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-104FF ペーネロペー（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.）[Re:Coordinate]」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月2日16時より予約受付を開始する。発送は7月を予定し、価格は30,800円。

本商品は「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」に登場したモビルスーツ「RX-104FF ペーネロペー」をROBOT魂（Ka signature） シリーズで立体化、彩色仕様を新たにした商品となっている。

本体のオデュッセウスガンダムとFF（フィックスド・フライト）ユニットが合体することでペーネロペーが再現でき、フライト・フォームへの変形も可能。腕部のコンポジット・ウェポン・ユニットはミサイルハッチの開閉ギミックを搭載している。

本商品では六角形パネルラインなどにパール塗装が施され、胸部インテークは開放した状態、閉じた状態を再現することができる。

また、別売りの「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ξガンダム/ペーネロペー専用 ファンネル・ミサイルオプションパーツセット」を使用することで、ファンネル・ミサイルを発射している状態を再現することができる。

(C)創通・サンライズ