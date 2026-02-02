「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」プラモデル商品化が決定2月2日20時配信の「ガンプラ45周年記念スペシャル配信」にて最速公開
【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！】 2月2日20時より配信予定
BANDAI SPIRITSは、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のプラモデル商品化を発表した。
1月30日より上映開始された「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するモビルスーツがガンプラとして展開。劇中では「クスィーガンダム」や「ペーネロペー」をはじめとした機体が登場し、「TX-ff104 アリュゼウス」、「メッサーM０１型 ガウマン機」などのメカ設定情報も公開された。
詳細は2月2日20時より配信予定の「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！」にて公開を予定している。【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！】
【 #ガンプラ 情報 】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) February 2, 2026
／
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』プラモデル商品化が決定‼🎉
＼
詳細は、本日20時00分より生配信の「ガンプラ45周年記念スペシャル配信」にて最速公開！お楽しみに✨
▼視聴はコチラよりhttps://t.co/OFhJfDAaK7#閃光のハサウェイ… pic.twitter.com/dzeXd0J9yc
(C)創通・サンライズ