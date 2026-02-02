【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！】 2月2日20時より配信予定

BANDAI SPIRITSは、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のプラモデル商品化を発表した。

1月30日より上映開始された「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するモビルスーツがガンプラとして展開。劇中では「クスィーガンダム」や「ペーネロペー」をはじめとした機体が登場し、「TX-ff104 アリュゼウス」、「メッサーM０１型 ガウマン機」などのメカ設定情報も公開された。

詳細は2月2日20時より配信予定の「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！」にて公開を予定している。

