『第68回グラミー賞』オジー・オズボーンさん、ディアンジェロさんらの追悼企画にローリン・ヒル、レッチリ、ガンズなど豪華面々
日本時間2日に開催された『第68回グラミー賞』で、昨年亡くなったオジー・オズボーンさん、ディアンジェロさん、ロバータ・フラックさんの追悼パフォーマンスが行われた。
【写真】追悼パフォーマンスを行ったポスト・マローン、チャド・スミス、ダフ＆スラッシュら
オジーさんの追悼パフォーマンスにはポスト・マローン、アンドリュー・ワット、チャド・スミス（レッド・ホット・チリ・ペッパーズ）、ダフ・マッケイガン＆スラッシュ（ガンズ・アンド・ローゼズ）が参加。また、ディアンジェロさんとロバータ・フラックさんという、新旧の偉大なソウルミュージシャンの追悼として、ローリン・ヒルらによるパフォーマンスが行なわれた。音楽ファンからも「本当に豪華」「凄すぎて何が起きてるのかよくわからない…」など、興奮の声があがった。
■『第68回グラミー賞授賞式』をWOWOWで放送・配信
『生中継！第68回グラミー賞授賞式』 ※2ヶ国語版（同時通訳）
2月2日(月) 午前9：00〜 WOWOWプライムで生放送／WOWOWオンデマンドで生配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59までアーカイブ配信
『第68回グラミー賞授賞式』 ※字幕版
2月2日(月)午後10：00〜 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59 までアーカイブ配信
