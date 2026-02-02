追悼パフォーマンスを行ったローリン・ヒル （C）Getty Images

　日本時間2日に開催された『第68回グラミー賞』で、昨年亡くなったオジー・オズボーンさん、ディアンジェロさん、ロバータ・フラックさんの追悼パフォーマンスが行われた。

【写真】追悼パフォーマンスを行ったポスト・マローン、チャド・スミス、ダフ＆スラッシュら

　オジーさんの追悼パフォーマンスにはポスト・マローン、アンドリュー・ワット、チャド・スミス（レッド・ホット・チリ・ペッパーズ）、ダフ・マッケイガン＆スラッシュ（ガンズ・アンド・ローゼズ）が参加。また、ディアンジェロさんとロバータ・フラックさんという、新旧の偉大なソウルミュージシャンの追悼として、ローリン・ヒルらによるパフォーマンスが行なわれた。音楽ファンからも「本当に豪華」「凄すぎて何が起きてるのかよくわからない…」など、興奮の声があがった。

■『第68回グラミー賞授賞式』をWOWOWで放送・配信
『生中継！第68回グラミー賞授賞式』　※2ヶ国語版（同時通訳）
2月2日(月)　午前9：00〜　WOWOWプライムで生放送／WOWOWオンデマンドで生配信　
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59までアーカイブ配信

『第68回グラミー賞授賞式』　※字幕版
2月2日(月)午後10：00〜　WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59 までアーカイブ配信