ヒョンビン＆チョン・ウソン、スーツ姿でクールに決める 韓国ドラマ『メイド・イン・コリア』ディズニープラスで“2025年最も視聴された韓国オリジナル作品”に
俳優のヒョンビンとチョン・ウソンが出演する韓国ドラマ『メイド・イン・コリア』（全6話）がディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて字幕・吹替版で全話独占配信中。今回、スーツ姿でクールに決めたヒョンビン＆チョン・ウソンのスチール写真が公開となった。
【別カット】劇中では…13キロ減量も圧倒的な肉体美 クールに決めるヒョンビン
本作は、韓国＆日本を舞台に、裏社会を操るエリート諜報員VS正義を追求する検事の心理戦と裏切りが加速する予測不能な追跡劇を映画級のスケールで描くノンストップ・チェイス・エンタテイメント。
この度、同作がアジア太平洋地域（APAC）のディズニープラスで“2025 年に最も視聴された韓国発のオリジナル作品”となったことが発表された。※アジア太平洋地域（APAC）のディズニープラスにおける、配信開始後28日間の記録（2026年1月時点）
すでにシーズン2の配信も決定しており、決着がついたかのように思われたシーズン1のラストから、飽くなき野望がとどまることを知らないギテ（ヒョンビン）、そしてゴニョン（チョン・ウソン）の反撃、そして彼らを取り巻く人間たちの激しい抗争が再び幕を明ける…。登場人物それぞれの思惑が交錯し、クライマックスに向けてさらにスケールアップすること間違いなしのシーズン2となる。
本作のために13キロの増量に挑み、その圧倒的な肉体美＆悪役にもかかわらず、あふれ出る色気に賛辞の声が相次いだヒョンビン。さらにコメディチックな芝居が「ハマり役」と話題を呼んだチョン・ウソンの2人が、スーツ姿でクールに決めたスチールもあわせて公開された。
■あらすじ
舞台は激動の1970年代の韓国と日本。裏社会を牛耳る男・ギテは富と権力に溺れ、闇の取引を巧みに操るエリート諜報員として暗躍していた。そんなギテの前に立ちはだかるのは不正を嗅ぎつけると犯人を執念深く追いつめる正義感に燃える検事ゴニョン。相反する2人の追跡劇の行方の結末とは…。
■スタッフ
監督：ウ・ミンホ（『ハルビン』『KCIA 南山の部長たち』『インサイダーズ／内部者たち』『麻薬王』）
脚本：パク・ウンギョ（『母なる証明』『静かなる海』）
■キャスト
ペク・ギテ役：ヒョンビン（『愛の不時着』『シークレット・ガーデン』『私の名前はキム・サムスン』）
（日本語吹替版：日野聡（『愛の不時着』リ・ジョンヒョク（ヒョンビン）、『鬼滅の刃』煉獄杏寿郎）
チャン・ゴニョン役：チョン・ウソン（『ソウルの春』『愛していると言ってくれ』『私の頭の中の消しゴム』）
（日本語吹替版：三上哲（『ドクター・ストレンジ』スティーヴン・ストレンジ／ドクター・ストレンジ、『ソウルの春』イ・テシン（チョン・ウソン））
