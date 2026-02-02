俳優の瀬奈じゅん（５１）と安蘭けい（５５）が２日、都内で、ミュージカル「ブラッド・ブラザーズ」（３月９日〜４月２日、東京・シアタークリエ）の会見に出席。宝塚歌劇団元トップスターで２００９年に退団した共通点を持つ二人が初共演を果たし、息ピッタリのトークを繰り広げた。

今作は英国を舞台に、血のつながりを知らずに育った双子のミッキーとエディの悲劇を描いた名作ミュージカル。双子の実母役を安蘭、子に恵まれずにエディを引き取る養母役を瀬奈が演じる。

二人は「とうこさん（安蘭の愛称）」「あさこ（瀬奈の愛称）」で呼び合う仲。元星組トップスターの安蘭は「不思議な感じがしていて、初めてとは思えないような意思疎通ができていると思う」と初共演を喜び、元月組トップスターの瀬奈は「役と向き合う姿勢はとうこさん見て頑張らないとなって」と笑顔。二人で口をそろえて「手応えしかない」と語った。

瀬奈は特別養子縁組で２児を授かっており、今作に共感する部分が多い様子。「血がつながっていることについて、割と直面する場面が私生活である」と切り出し、「１回目の特別養子縁組を発表した時、皆さんの反応は『すごいね』だったけど、５年後に２人目を授かった時は『おめでとう』という言葉になっていた。世間の常識が変わっていく中で、この作品に対する受け取り側の感情も変化していると思う。私たちがこの作品をやる意味がきっとあると思う」と語っていた。