タレント上沼恵美子（70）が2日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演した。東大大学院の共同研究を巡り便宜を図った見返りに、一般社団法人「日本化粧品協会」の代表理事から高級ソープの性風俗店をはじめ、飲食店やクラブなどで繰り返し接待を受けていたとして、収賄容疑で大学院医学系研究科元教授で皮膚科医の佐藤伸一容疑者が逮捕された事件について言及した。

佐藤容疑者は「皮膚科の権威」と言われるカリスマ。共演のシャンプーハットてつじが「IQとスケベは関係ない」と話すと、上沼は「関係ない」と賛同し、「東大のあのおっさん、あれは恋愛と違うやん。単なるスケベちゃんやん」とあきれた。

「ご飯をたかって、キャバクラに行って、高級クラブに行って、どんだけたかるねん」と言葉を強め、「勉強ができた分、人間が必ず持っていなければいけないものを何も持っていない。やっぱり引き出しって1つなんかな」と話し、「勉強ばかり詰めていって、大事な人柄とか、良識とか、入るヒマがなかったかな」と嘆いた。