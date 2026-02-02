60歳から65歳になるまで、月収12万円で、厚生年金保険料を納めると、受け取る年金はどれぐらい増える？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、60歳から5年間、月収12万円で厚生年金に加入しながら働いた場合、将来もらえる年金はどのくらい増えるのかについてです。
今回は、従前額保障の計算式を用いて計算することにします。従前額保障の計算式は次の通りです。
・平成15年4月からの期間：平均標準報酬額（月給＋賞与）×5.769／1000×平成15年4月以降の厚生年金加入期間
（上記の乗率は、昭和21年4月2日以降生まれに適用）
では、相談者が60歳から65歳になるまで、平均標準報酬額12万円（賞与なし）で、5年間（60カ月）働くケースで計算したいと思います。
▼計算式
12万円×5.769／1000×60カ月≒4万1536.8円（年額）
このように、60歳から65歳になるまで、平均標準報酬額12万円で、厚生年金保険料を納めると、年額およそ4万1537円増額された年金を毎年受け取れることが分かります。
なお、60歳以降も厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金制度により、給与収入の金額によって、老齢厚生年金の一部または全額支給停止されることがあります。支給が停止される基準額は51万円。60歳以前にも厚生年金加入期間があり、年金を繰上げ受給する予定がある場合はご注意ください。
※現在の制度をもとにした計算で、将来の年金額を保証するものではありません
※経過的加算は考慮していません
※年金額と給与額は額面で計算しています
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、60歳から5年間、月収12万円で厚生年金に加入しながら働いた場合、将来もらえる年金はどのくらい増えるのかについてです。
Q：60歳から65歳になるまで、月収12万円で、厚生年金保険料を納めると、受け取る年金はどれぐらい増える？「60歳から65歳になるまで、月収12万円で、厚生年金保険料を納めると、将来受け取る年金はどれぐらい増えますか？」（59歳・男性）
