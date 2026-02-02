【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 人気のグルメやかわいい表情がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、世界各国の料理名や表情の呼び方など、さまざまな言葉を集めました。カタカナ語と日本語の組み合わせに注目して、空欄を埋めてみてください。
□□るぐち
□□ーじょ
えり□□かく
□□ぽき
ヒント：ニンニクとオイルで煮込むスペイン料理とは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あひ」を入れると、次のようになります。
・あひるぐち（アヒル口）
・あひーじょ（アヒージョ）
・えりあひかく（エリア比較）
・あひぽき（アヒポキ）
「アヒル口」のようになじみのある日本語のほかに、スペインの「アヒージョ（ajillo）」やハワイの「アヒポキ（Ahi Poke）」といった、おしゃれなグルメ用語が並びました。特に「アヒポキ」の「アヒ」はハワイ語でマグロを意味します。「あひ」という2文字が、スペイン、ハワイ、そして日本のトレンドを意外な形で結びつけているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
