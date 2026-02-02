若者にレースの楽しさを！ 本家顔負けの「ガルウイング」も装備

2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」。

この会場において、埼玉県に拠点を置く「カーショップ ワンダー（WONDER）」は、ホンダ「NSX」をモチーフとしたコンパクトなカスタムカー「NS660」を出展し、大きな注目を集めました。

【画像】超カッコイイ！ これが“和製MRスーパーカー”なホンダ「“軽”NSX」です！（55枚）

NS660は、ホンダが2015年から2022年にかけて販売していた軽オープンスポーツカー「S660」をベースに、同じくホンダの伝説的スーパースポーツカーである「初代NSX」のエクステリアを再現したカスタムカーです。

1990年に登場したNSXは、世界レベルの運動性能を持った日本発のスーパーカーとして知られ、現在では中古車相場が大きく高騰。希少な限定モデルでは1億円を超える価格で取引されることもある憧れの存在です。

NS660は、そんな高嶺の花となったNSXのデザインを、身近な軽自動車サイズに凝縮しました。

S660に対し、FRP製の前後バンパースポイラー、サイドスカート、ワイドフェンダー、エアロエンジンフード、リアウイングを装着。そのスタイリングはNSXの特徴を見事に捉えています。

特徴的なリトラクタブルヘッドライトも、車検対応のため開いた状態で固定されつつ再現されています。

実はこのモデル、2025年に「miNiSX660」の名称でデビューを果たしていましたが、今回の東京オートサロンでは1年間のレース活動を経てバージョンアップした姿が披露されました。

最大の進化点は、スーパーカーらしい「ガルウイングドア（シザーズドア）」が新たに採用されたことです。さらに、ボディサイズに対して大径ホイールを装着し、テールランプにはLEDを採用することで、現代的な質感と夜間の視認性を高めています。

また、今回展示された車両は軽自動車耐久レース「K4-GP」に参戦するためのレース仕様となっており、パワートレインのチューニングに加え、室内にはロールバーが張り巡らされています。

ワンダーの担当者は、開発の経緯と反響について次のように話します。

「NS660を開発したきっかけは、20代の若いユーザーにレースに興味を持ってもらいたかったことにあります。そのなかで、S660をベースにしたカスタムカーを企画することになり、大好きなNSXをモチーフにすることにしました。

ただ、NSXとS660ではボディサイズがあまりにも異なるため、各部の調整には苦労しました。今回、ガルウイングドアなどを採用したのも、若いユーザーに興味を持ってもらうためです。

とはいうものの、NS660の購入を検討されるお客様は、当時のNSXを知る40〜50代の方が多い印象です。また、来場者の反応を見ると、完成度が高すぎてS660がベースだと気づかない方も多いですね」

※ ※ ※

このNS660は、実際にボディキットとして購入することが可能です。

価格（消費税込）は、未塗装のFRP製パーツ一式にヘッドライトとテールランプを含めたボディキットが143万円。

塗装や取り付け、配線、車検取得、登録までを含めたフルサービスが250万円となっており、いずれもベースとなる車両本体価格は含まれていません。