¡¡¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¥é¥ó¥ÁÆÃÂÇ¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¡¢àÀë¸ÀÄÌ¤êá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡2ÆüÏ¢Â³¤Î¥é¥ó¥ÁÆÃÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼þÅìÍ¤µþ¤È2¿Í¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö±¦Ãæ´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡ÊµÕÊý¸þ¤ÎÂÇµå¤â¡Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤éµÕÊý¸þ¤òÃæ¿´¤ËÂçÈôµå¤òÏ¢È¯¡£63¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¡¢11ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÈäÏª¤·¡¢ÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ëÅÙ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î¥é¥ó¥ÁÆÃÂÇ¤Ï¼þÅì¤ÈÌøÄ®Ã£¤¬Ì³¤á¤¿¤¬ºô±Û¤¨Ï¢È¯¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖSÁÈ¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿·ª¸¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤¤¤±¤ë¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£·ª¸¶ÎÍÌð¤¬ºô±Û¤¨Ï¢È¯¡ª¡ª¡ÚÆ°²è¡Û¢¢