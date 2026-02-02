¡Ö·ì´ÉÉâ¤½Ð¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×Åí·î¤Ê¤·¤³àÂÎ²¹¤ÎÅÁ¤ï¤ë¥°¥é¥Ó¥¢á¤Ë¡Ö¤ÉÇ÷ÎÏ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¿§¡¹¤ÈÈ¿Â§¡×
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖENTAME36¡î¡×(ÆÁ´Ö½ñÅ¹)¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡Ãå°á¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó¤ä¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡ÖàÂÎ²¹¤ÎÅÁ¤ï¤ë¥°¥é¥Ó¥¢á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ªÇ®Â¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¢»ä¤ÎÊ¿Ç®¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤©¡×¡Ö·ì´ÉÉâ¤½Ð¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤ÉÇ÷ÎÏ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥Ü¥Ç¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¿§¡¹¤ÈÈ¿Â§¡×¡Ö¤º¤Ã¤¤å¡Á¤ó¤µ¤ì¤ë¤ï¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Åí·î¤Ï2020Ç¯¤Î¡ÖËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÇÅ¨Ìò´´Éô¤Î¥è¥É¥ó¥Ê¤ò±é¤¸¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡ÖÎáÏÂ¤Ë´±Ç½¾®Àâºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×(¥Æ¥ì¥ÓÂçºå)¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£