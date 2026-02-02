「３月の代表シリーズで呼ばん？」昨年森保Jデビューの23歳MFがドイツで初アシスト！ 絶妙ラストパスに脚光「まるで忍者」「試合を動かせる存在感」
昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾り、今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに完全移籍した田中聡が加入後初アシストを記録した。
現地２月１日に開催されたブンデスリーガ２部の第20節で、デュッセルドルフがパーダーボルンとホームで対戦。２−１で勝利した。
田中が先発したデュッセルドルフは、１点ビハインドの63分にアペルカンプ真大のゴールで追いつく。さらに83分には田中がアペルカンプとのワンツーでボックス内に侵入して絶妙なタイミングでラストパスを供給。これに反応したセドリック・イッテンがネットを揺らして逆転ゴールを奪った。
23歳MFの見事なお膳立てにSNS上では「見ていて美しい」「３月の代表シリーズで呼ばん？」「さすがすぎる」「まるで忍者」「素晴らしい」「試合を動かせる存在感」といった声が上がっている。
新天地デビュー戦から３試合連続でスタメン出場するなど、すでに定位置を確保している田中。さらなる活躍に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デュッセルドルフ田中聡が逆転ゴールを演出！
