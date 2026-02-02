パイレーツの昨季サイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ投手（23）の恋人、オリビア・ダン（23）が1日（日本時間2日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。スキーンズの剛速球を体感した様子を公開した。

ダンは「信頼の究極のテスト」と記し、屋内ブルペンでスキーンズが剛速球を投げ込む動画を投稿。打席には緑のヘルメットをかぶりバットを握るダンの姿があった。

その後も打席で腰を引く自身の写真や呆然とスキーンズの方を見つめる写真を投稿し「本当に怖かった」と記した。

大リーグ公式サイト「MLB.com」も今回のダンのインスタグラムの投稿を紹介。「ルイジアナ州立大学の体操選手として、ダンは驚異的な運動能力を披露してきたが、今週末、ダンが体験したのはメジャーリーグの打者たちが夢にまで見る悪夢そのものだった」と記し、いかにスキーンズの剛速球がMLB打者たちから恐れられているかと伝えた。

そして、最後に「幸いなことに、ダンは再びスキーンズの恐ろしい武器に直面することはない」とダンが打席で恐怖を味わうことはないとしながらも「ナ・リーグ中地区やリーグの打者たちは、そうした幸運には恵まれていない」とナ・リーグの打者たちは今季も“恐怖”を感じるほどのスキーンズの剛速球に対峙しなければならないと結んだ。

ダンはスキーンズと同じルイジアナ州立大出身の元体操選手で、インスタグラムのフォロワー数が540万人を超えるインフルエンサーとしても知られ、学生時代からスポンサー収入は年間3億円以上とも言われており、2人はMLB屈指の“パワーカップル”として注目を集めている。