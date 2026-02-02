JR東日本新潟支社は2日、在来線運転状況について発表しました。大雪の影響により、特急しらゆき全列車が運休となるほか、信越線、上越線、越後線、只見線、飯山線で終日運転取り止めとなる区間があります。最新の交通情報に注意してください。

※2日午後0時40分現在の情報です。

■特急しらゆき



【上り】

しらゆき2号 新潟駅(7:35発)~ 新井駅行き 全区間運休

しらゅき4号 新潟駅(10:23発)~ 上越妙高駅行き 全区間運休

しらゆき6号 新潟駅(13:05発)~ 上越妙高駅行き 全区間運休

しらゆき8号 新潟駅(16:25発)~ 新井駅行き 全区間運休

【下り】

しらゆき1号 新井駅 (10:23発)~ 新潟駅行き 全区間運休

しらゆき3号 上越妙高駅(13:09発)~ 新潟駅行き 全区間運休

しらゆき5号 上越妙高駅(17:23発)~ 新潟駅行き 全区間運休

しらゆき7号 新井駅 (19:18発)~ 新潟駅行き 全区間運休





■信越線柏崎駅~長岡駅：大雪のため、始発から終日、上下線で運転を取り止めます。長岡駅~羽生田駅：大雪のため、始発から上り線は午後4時頃まで、下り線は午後3時半頃まで運転を取り止めます。長岡駅~羽生田駅間は、以下の列車から運転を再開する予定です。【上り】普通列車 新潟駅(16:09発) 長岡駅行き【下り】普通列車 長岡駅(15:33発) 新潟駅行き■上越線小出駅~長岡駅：大雪のため、始発から終日、上下線で運転を取り止めます。上記区間以外でも、列車に遅れや運休が発生する可能性があります。■越後線柏崎駅~吉田駅：大雪のため、始発から終日、上下線で運転を取り止めます。上記区間以外でも、列車に遅れや運休が発生する可能性があります。

■弥彦線

弥彦駅~吉田駅：大雪のため、上下線で運転を見合わせました。

※7時36分 運転再開



■只見線

会津坂下駅~小出駅：大雪のため、終日、上下線で運転を取り止めます。



■飯山線

森宮野原駅~越後川口駅：大雪のため、始発から午後1時半頃まで、上下線で運転を取り止めます。



森宮野原駅~十日町駅間は、以下の列車から運転を再開する予定です。

【上り】普通列車 十日町駅(13:44発) 戸狩野沢温泉駅行き ※越後川口駅~十日町駅間 区間運休

【下り】普通列車長野駅 (12:33発) 十日町駅行き



十日町駅~越後川口駅：線路故障のため、終日上下線で運転を取りやめます。



■羽越本線

余目駅~酒田駅：陸羽西線内での大雪の影響により、始発から終日、陸羽西線直通の上下線の列車が運休します。



