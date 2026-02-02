【天気下り坂】雷雨に注意

九州北部地方では、２日（月）夕方から３日（火）未明にかけて上空約１５００メートルに氷点下９℃以下の強い寒気が、九州南部地方には氷点下６℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

大気の状態が非常に不安定となり、雷雲が発生し雨が降るでしょう、標高の高い所では、「雪」に変わる見込みです。

《雪シミュレーション》、９日（月）までの《九州各都市の週間予報》を画像で掲載しています。

【気圧の谷 南下】寒気を運んでくる

日本海にある「低気圧」は、上空約５５００メートルに氷点下３６℃以下の寒気を伴っています。この「低気圧」から延びる気圧の谷が、午後に九州を南下するため大気の状態が非常に不安定になるでしょう。

【雪シミュレーション】熊本県には「大雪に関する気象情報」発表

[２４時間降雪量／多い所]

▼２日（月）正午から３日（火）正午までに予想される２４時間降雪量

熊本県山地 ５センチ

（山地は標高２００メートルを超える地域で、高台の住宅地が含まれる場合があります）

熊本県以外には、予想降雪量は発表されていませんが、シミュレーションでは、「福岡県・大分県・宮崎県」にも「雪」が予想されています。

九州地方各都市の週間予報（３日（火）～ ９日（月））

九州各県の週間予報（９日（月）まで）を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。今週後半は寒さが一時的に緩みますが、７日（土）から再び寒く、８日（日）は「雪」の予報が出ています。衆議院選挙の投票日は、かなり寒くなるでしょう。

