自分にとっての不運を浄化して、開運体質へ！開運体質への第一歩とは？【琉球風水志シウマの不運ゼロ生活】

自分の短所を知ることで、不運を浄化して開運体質になることができる

不運を浄化して開運体質になることを考える

前記事では、不運とは何かを見直すことが大切と言いました。不運が見えたら、次は、不運を浄化して開運体質になることを考えましょう。

開運体質への第一歩は、自分の短所を知ること。怒りっぽい、飽きっぽい、人見知り、浪費癖など、短所と向き合うと、自分はだめだなあ……と落ち込んでしまいますが、心配はいりません。短所は、表面化しないようにコントロールすることで、不運が浄化されていきます。

皆さんもお気づきかもしれませんが、短所は完全には直すことができません。短所を100％直すのは、血液型をＡ型からＢ型に変えるように難しいこと。短所は何か、それさえわかっていればいいのです。そして、短所はひた隠しにすると苦しくなります。時には表に出せる場も作っておくとよいでしょう。

浪費癖があるならお金を貯めて好きなものを買う。飽きっぽいなら仕事を短時間で区切ってみるなど、自分なりの工夫をするのです。実は私も、勝負ごとが好きという短所がありますが、この性格を日常生活に出しても何のメリットもありません。でも、大好きな野球をすることで、この短所を活かすことができています。皆さんにもおすすめしたい工夫です。

【出典】『不運ゼロ生活』著：琉球風水志 シウマ