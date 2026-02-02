千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

2月1日（日）の同番組では、みなみかわの個人事務所に“まさかの俳優”が入る可能性が明かされる場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴが悩める芸能人たちをタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。

相談者にはみなみかわが登場し、投資家・テスタ氏に続き、自身の個人事務所にもう1人入れたい、どんな人を入れるべきかと相談した。

ノブが「入りたいって言ってる人は？」と質問すると、みなみかわは「何人か言われたりしたんですけど、責任も持てないので断った」としつつ、「妻は東出昌大さんにDMを送ってました」と告白。

「たまたま東出さんにお会いするときがあって、『ちょっと今映画でバタバタしてるんで、ちゃんと落ち着いたら返事します』と…。もしかしたらあるかもしれない」と明かし、スタジオをざわつかせた。

©AbemaTV,Inc.

しかし、そんなみなみかわへの占い結果では、「今がピーク」「全部失っちゃう」など不穏な予言が次々飛び出し、その未来に千鳥が「当たりました」と納得することに。

また、「中学受験をさせるべきか？」という子どもに関する悩みには衝撃の占い結果が出てしまい、みなみかわが「最高の塾行かす！絶対」と絶叫する事態となっていた。