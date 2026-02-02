【2月1日のB1試合結果】激戦東地区は団子状態に…西地区は長崎が連勝で首位をがっちりキープ

2月1日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1リーグ戦第21節GAME2の13試合が開催された。

大混戦の順位争いが続く東地区は、首位に立ったレバンガ北海道がホームで越谷アルファーズと対戦。今シーズンはここまでホームで13勝1敗と圧倒的な強さを見せる北海道だったが、この日は一進一退の攻防が続く接戦に持ち込まれる。それでも試合最終局面に富永啓生のレイアップで80－80の同点に追いつき、試合を振り出しに戻す。しかし、残り時間1.8秒に痛恨のファールでアンソニー・クレモンズにフリースローを与え、最終スコア80－81で惜敗となった。

同地区2位の宇都宮ブレックスは同地区5位の群馬クレインサンダーズと対戦した。前半はリードチェンジを繰り返す展開で接戦となったが、宇都宮のオフェンスが第4クォーターに失速。最終スコア70－81で敗戦となった。

GAME1で前半で大きくリードを奪いながらも大逆転負けを喫した、東地区3位の千葉ジェッツは適地で佐賀バルーナーズとのGAME2に挑んだ。後半で崩れた前日の試合を教訓に、この日は試合を通して集中力を見せ95－76で雪辱を果たした。ディー・ジェー・ホグが25得点11リバウンド、ナシール・リトルが19得点12リバウンドと、ダブルダブルの活躍でチームをけん引。金近廉が11得点を挙げ、ケガからの復帰後で初めて2ケタ得点をマークし復調をアピールした。







西地区首位の長崎ヴェルカは、同地区5位の広島ドラゴンフライズと対戦。序盤からリードを奪い第1クォーターで18点差をつけると、広島に一度もリードを許すことなく98－74で勝利した。スタンリー・ジョンソンはこの日も控えからの出場で23得点9リバウンドの活躍を見せ、イヒョンジュンや馬場雄大ら5選手が2ケタ得点をマーク。2連勝でがっちりと首位をキープした。







そのほか、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは横浜ビー・コルセアーズに手痛い敗戦。首位争いから1歩後退した。アルバルク東京は富山グラウジーズとの接戦を制し6連勝。上位3チームとの差を2ゲームまでつめた。

2月1日のB1の試合結果は以下の通り。

■2月1日のB1試合結果



レバンガ北海道 80－81 越谷アルファーズ



仙台89ERS 94－81 アルティーリ千葉



秋田ノーザンハピネッツ 77－76 大阪エヴェッサ



横浜ビー・コルセアーズ 80－70 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



滋賀レイクス 76－73 三遠ネオフェニックス



京都ハンナリーズ 72－85 島根スサノオマジック



佐賀バルーナーズ 76－95 千葉ジェッツ



茨城ロボッツ 64－97 シーホース三河



宇都宮ブレックス 70－81 群馬クレインサンダーズ



アルバルク東京 70－69 富山グラウジーズ



長崎ヴェルカ 98－74 広島ドラゴンフライズ



ファイティングイーグルス名古屋 73－61 琉球ゴールデンキングス



川崎ブレイブサンダース 58－73 サンロッカーズ渋谷

【動画】接戦となった2月1日北海道vs越谷ハイライト映像