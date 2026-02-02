女子日本代表が合宿招集メンバー19名を発表…町田瑠唯や山本麻衣らW杯予選へ向けリスト入り

日本バスケットボール協会（JBA）は2月2日、『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選トーナメント』に参戦する女子日本代表（FIBAランキング11位）の、強化合宿招集メンバー19名を発表した。

昨年7月の『FIBA女子アジアカップ2025』に出場していた髙田真希、渡嘉敷来夢、田中こころらが順当に選出されたほか、同大会には招集されていなかった町田瑠唯、林咲希、赤穂ひまわり、WNBAに挑戦していた山本麻衣といったパリ2024オリンピックに出場メンバーがリストに名を連ねた。

一方で、アジアカップに出場した15名の中から川井麻衣（デンソーアイリス）、オコエ桃仁花、星杏璃（ともにENEOSサンフラワーズ）の3名が招集外に。今回の合宿メンバー19名は平均身長177.4センチ、平均年齢26.5歳というメンバー構成になった。

コーリー・ゲインズヘッドコーチが率いる日本は今後、20日から都内で強化合宿を実施。3月11日からワールドカップ出場権獲得を目指し、トルコでハンガリー（同20位）、オーストラリア（同2位）、トルコ（同16位）、カナダ（同7位）、アルゼンチン（同27位）と対戦する。

発表された合宿参加メンバーの一覧は以下の通り。

◆▼日本代表合宿招集メンバー19名

髙田真希（C／185センチ／36歳／デンソーアイリス）



渡嘉敷来夢（C／193センチ／34歳／アイシンウィングス）



町田瑠唯（PG／162センチ／32歳／富士通レッドウェーブ）



宮澤夕貴（PF／183センチ／32歳／富士通レッドウェーブ）



林咲希（SG／173センチ／30歳／富士通レッドウェーブ）



梅沢カディシャ樹奈（C／188センチ／27歳／ENEOSサンフラワーズ）



栗林未和（C／188センチ／27歳／東京羽田ヴィッキーズ）



赤穂ひまわり（SF／184センチ／27歳／デンソーアイリス）



馬瓜ステファニー（SF／182センチ／27歳／CASADEMONT ZARAGOZA）



山本麻衣（PG／163センチ／26歳／トヨタ自動車アンテロープス）



今野紀花（SG／179センチ／25歳／デンソーアイリス）



東藤なな子（SG／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



樋口鈴乃（PG／164センチ／24歳／日立ハイテククーガーズ）



平下愛佳（SF／178センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



舘山萌菜（SF／178センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）



朝比奈あずさ（PF／185センチ／22歳／筑波大学4年・トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



薮未奈海（SG／178センチ／21歳／デンソーアイリス）



都野七海（PG／159センチ／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



田中こころ（PG／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）