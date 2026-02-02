セリア<2782.T>が大幅高で５日ぶりに反発している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２４５５億５０００万円から２５００億円（前期比５．８％増）へ、営業利益を１６９億円から１９３億円（同１４．６％増）へ、純利益を１１４億円から１３０億円（同１５．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３５円から４０円へ引き上げ年間配当予想を７５円（前期７０円）としたことが好感されている。



第３四半期時点で直営既存店売上高が前年同期比４．１％増と通期計画の前期比１．２％増を上回って推移していることに加えて、シールなど低原価商品の販売好調や費用増加抑制に努めたことで、売上原価率及び販管費が見込みを下回る進捗となっていることが要因としている。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１９００億９８００万円（前年同期比６．８％増）、営業利益１５５億４６００万円（同１８．１％増）、純利益１０５億９２００万円（同１９．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS