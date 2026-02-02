小野薬が後場上げ幅を拡大、フォシーガなど堅調で第３四半期営業利益２５％増

小野薬品工業<4528.T>が後場上げ幅を拡大している。午後０時ごろに発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高３９７０億３６００万円（前年同期比６．０％増）、営業利益８８２億９２００万円（同２４．８％増）、純利益６８９億４９００万円（同２１．８％増）と大幅増益となったことが好感されている。



競争環境の激化などで抗悪性腫瘍剤「オプジーボ」の国内売上高は減少したものの、糖尿病・慢性心不全及び慢性腎臓病治療剤「フォシーガ」が１２月に後発品が参入するまでに慢性心不全及び慢性腎臓病での使用が拡大したことにより堅調に推移。海外ではデサイフェラ社が販売する消化管間質腫瘍治療剤「キンロック」、腱滑膜巨細胞腫治療剤「ロンビムザ」が貢献した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高４９００億円（前期比０．６％増）、営業利益８５０億円（同４２．３％増）、純利益６７０億円（同３３．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS