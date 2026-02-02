【NBA試合速報】2026年2月2日（月） ポートランド・トレイルブレイザーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ
ポートランド・トレイルブレイザーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ
日付：2026年2月2日（月）
開催地：モダ・センター（Portland）
最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 111 - 130 クリーブランド・キャバリアーズ
NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対クリーブランド・キャバリアーズがモダ・センター（Portland）で行われた。
第1クォーターはクリーブランド・キャバリアーズがリードし24-29で終了する。
第2クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び48-57で終了する。
第3クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び78-98で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし111-130で終了する。
試合はクリーブランド・キャバリアーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-02 13:35:06 更新