ポートランド・トレイルブレイザーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ

日付：2026年2月2日（月）

開催地：モダ・センター（Portland）

最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 111 - 130 クリーブランド・キャバリアーズ

NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対クリーブランド・キャバリアーズがモダ・センター（Portland）で行われた。

第1クォーターはクリーブランド・キャバリアーズがリードし24-29で終了する。

第2クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び48-57で終了する。

第3クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び78-98で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし111-130で終了する。

試合はクリーブランド・キャバリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-02 13:35:06 更新