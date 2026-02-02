BE:FIRST¤¬¤ªÂ·¤¤¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤Ç6¿ÍÊÂ¤ó¤À»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡ÖSHUNTO¤Î²£Ê¬¤±¥Ø¥¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖË¨¤¨Âµ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖJUNON¤ÎÉ½¾ð¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×
¢£¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥·¥åー¥¤¥Á¥Ýー¥º¤Ç6¿ÍÊÂ¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¤ªÂ·¤¤¥ë¥Ã¥¯¤Ê¤É①～②
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢1·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¸ø³«¡¡BE:FIRST¤ËÄ¾·â¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÇBE:FIRST¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÂ·¤¤¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡£
¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥·¥åー¥¤¥Á¥Ýー¥º¤Ç6¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖSHUNTO¤Î²£Ê¬¤±¥Ø¥¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖË¨¤¨Âµ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖJUNON¤ÎÉ½¾ð¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£