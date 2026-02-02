BE:FIRSTのJUNONとRYUHEIが女性誌『ELLE Japan』（エルジャポン）2026年3月号（1月28日発売）に登場。雑誌公式Xでツーショットを披露している。

【写真】BE:FIRSTリュウヘイ＆ジュノンの大人っぽいツーショットなど①②

■寄り添う穏やかな雰囲気や輝く美肌の透明感にも注目

JUNON（ジュノン）とRYUHEI（リュウヘイ）は、「今年実践・達成したいこと」を語る特集に登場。ポストでは、この特集に登場する中村アンやアオイヤマダの写真も公開されている。

ツーショットは、RYUHEIがJUNONの肩に手を置いており、顔を寄せ合いほほ笑んでいる。RYUHEIは長めのシースルーバングをおろしたふんわりヘアで、ブラウン×ブラックの切り替えジャケット姿。

JUNONは長めの前髪を束感を残して分けて片目をのぞかせた、ストレートなヘアスタイル。ダークグレーのチェック柄ジャケットに、オリーブグリーンに襟だけカーキのシャツをまとい、ゴツめのバックルのベルトにインしている。キュッと上がった口角にも注目。

コメント欄には「ジュノリュウのスタイリングが素敵」「兄弟みたい」「穏やかで品がある雰囲気が似てる」「年の差長身コンビかっこよ」「お肌の透明感がすごい」「お口がかわいい」「きゅるきゅるなお顔」などといった声が続々と到着。

ふたりは過去にも『House of Solo』The Digital Revolution Issue Summer 2025でツーショット表紙を飾っている。

■『ELLE Japon』JUNONとRYUHEIのツーショット

■『House of Solo』のツーショット表紙