東京ディズニーリゾート、桜の開花情報を公開。最速はトゥーンタウン付近のアタミザクラでそろそろ開花の見込み
【東京ディズニーリゾート さくらマップ】 2月2日 公開
東京ディズニーリゾート公式Xアカウントにて、「さくらマップ」が2月2日に公開された。
マップでは、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーそれぞれの各地に植えられた桜の開花情報が記載されている。2月上旬から次々と咲き始め、4月ごろまで楽しめるという。
最速は東京ディズニーランドのアタミザクラで、トゥーンタウンのパレードルート沿いに植えられている。1月～2月上旬に開花予定としている。なお各パークで最も遅い開花は、東京ディズニーランドではトゥーンタウン・ベビーセンター前のヨウコウザクラ、東京ディズニーシーではリストランテ・ディ・カナレット前のアマノガワと予想している。
🌸東京ディズニーリゾート® 桜マップ🌸- 東京ディズニーリゾートPR【公式】 (@TDR_PR) February 2, 2026
東京ディズニーリゾートでは、毎年2月頃から桜が開花します✨
じつは、いろいろな種類の桜が咲いていることを知っていましたか？
お気に入りの“パークの桜スポット”を教えてくださいね🎶 pic.twitter.com/yyqqUd4qts
(C)Disney