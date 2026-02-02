【東京ディズニーリゾート さくらマップ】 2月2日 公開

東京ディズニーリゾート公式Xアカウントにて、「さくらマップ」が2月2日に公開された。

マップでは、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーそれぞれの各地に植えられた桜の開花情報が記載されている。2月上旬から次々と咲き始め、4月ごろまで楽しめるという。

最速は東京ディズニーランドのアタミザクラで、トゥーンタウンのパレードルート沿いに植えられている。1月～2月上旬に開花予定としている。なお各パークで最も遅い開花は、東京ディズニーランドではトゥーンタウン・ベビーセンター前のヨウコウザクラ、東京ディズニーシーではリストランテ・ディ・カナレット前のアマノガワと予想している。

(C)Disney